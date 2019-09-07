شروط ريال مدريد وبرشلونة لضم «محمد صلاح»

الموجز

أكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية على أن إدارتي ريال مدريد، وبرشلونة رهنتا ضم اللاعب المصري صاحب الـ27 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بتألقه من جديد وتقديمه مستوى مميز مع الريدز خلال الموسم الجاري (2019-2020).

وأضافت ذات الصحيفة على أن تقديم هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال آخر موسمين، سيدفع فرق ريال مدريد، برشلونة، ويوفنتوس للتقدم بعرض رسمي ضخم لإدارة ليفربول لضم محمد صلاح نهاية الموسم الجاري.

وجدير بالذكر أن صلاح هو هداف بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 22 هدفًا.

ويحتل فريق ليفربول حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة حتى الآن من 4 انتصارات حققها الريدز.