شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عبد الحميد يكشف ميزة ديسابر عن ميتشو قبل نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك والأهلى الأسبق على صعوبة مباراة الفريق الأبيض وبيراميدز المقرر لها غدا الأحد على ملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر.

وقال عبد الحميد فى تصريحات لـ "سوبر كورة" إن فريقى الزمالك وبيراميدز يمتلكون نجوما كبارا، موضحا ؟أن كل ناد دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشاد عبد الحميد، بالفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، مؤكدا أنه مدرب فاهم ويمتلك فكر عالى وتدريبه للإسماعيلى سابقا ساعده فى تخطى عقبة الأهلى فضلا عن أنه احترم الخصم.

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