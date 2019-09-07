بلدية المحلة يتعاقد مع مهاجم الشمس السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لجنة التعاقدات بنادى بلدية المحلة فى التعاقد مع السنغالى بابا ديوب مهاجم الشمس السابق بناء على رغبة كرم جابر المدير الفنى للفريق الذى أوصى بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقى قوى . كان بابا ديوب قد لفت الإنتباه إليه بشدة خلال مباريات الموسم المنقضى مع الشمس ونجح فى إحراز العديد من الأهداف المؤثرة بالرغم من هبوط فريقه للقسم الثالث وهو ما دفع مسئولى البلدية للتعاقد معه لحل ازمة العقم التهديفى الذى عانى منه الفريق فى العام المنقضى .

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