شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يحرز الهدف الثانى للمنتخب الأوليمبى أمام السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المنتخب الاولمبى فى تعزيز تقدمه أمام نظيره السعودى بعدما اصبحت النتيجة 2 / 0 بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما على ستاد السويس فى اللقاء الودى المقرر بينهما استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر .
تقدم المنتخب بالهدف الاول عن طريق طاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، بعدما تخطى رمضان صبحى بالكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضه أحد مدافعى المنتخب السعودى ، يطلق على أثرها أحمد الغندور حكم المباراة صافرته معلنا عن ضربة جزاء للفراعنة يتصدى لها طاهر محمد طاهر ويسكنها فى الشباك بكل قوة .
وفى الدقيقة 12 يحرز رمضان صبحى الهدف الثانى من ضربة جزاء أيضا احتسبها الغندور لصالح أحمد أبوالفتوح ظهير أيسر المنتخب الذى تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء .
وقد بدأ المنتخب الأولمبى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : عمر رضوان
الدفاع : اكرم توفيق – محمود مرعى – أسامة جلال – محمود الجزار - أحمد فتوح
الوسط : عمار حمدى – طاهر محمد طاهر – رمضان صبحى
الهجوم : احمد ياسر – صلاح محسن
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحى يحرز الهدف الثانى للمنتخب الأوليمبى أمام السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.