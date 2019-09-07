شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تتأهل لمواجهة رنيم الوليلى فى نهائى بطولة الصين للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت نور الطيب، لاعبة هليوبليس المصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة فى الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الحالى.

وفازت الطيب على مواطنتها المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة المصنفة الرابعة فى الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت 28 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-5, 11-8 .

وتواجه نور الطيب مواطنتها رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة المصنفة الأولى عالميا فى الدور النهائى للبطولة.

وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة فى الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.