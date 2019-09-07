شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المنتخب الأولمبى يتقدم على السعودية بهدف طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المنتخب الاولمبى فى إحراز الهدف الاول فى مرمى السعودية بالدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة على ستاد السويس فى اللقاء الودى المقرر بينهما استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر .

احرز هدف المباراة طاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، بعدما تخطى رمضان صبحى بالكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضه أحد مدافعى المنتخب السعودى ، يطلق على أثرها أحمد الغندور حكم المباراة صافرته معلنا عن ضربة جزاء للفراعنة يتصدى لها طاهر محمد طاهر ويسكنها فى الشباك بكل قوة .

وقد بدأ المنتخب الأولمبى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : عمر رضوان

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الدفاع : اكرم توفيق – محمود مرعى – أسامة جلال – محمود الجزار - أحمد فتوح

الوسط : عمار حمدى – طاهر محمد طاهر – رمضان صبحى

الهجوم : احمد ياسر – صلاح محسن