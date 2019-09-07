صور ..الطلائع يهزم دبا الحصن الاماراتى 2/0 وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طلائع الجيش فوزا علي نظيره دبا الحصن الاماراتي بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد. سجل هدفي الطلائع كريم ممدوح واسلام سري . وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الاربعاء الماضى . Advertisements وقرر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبى فريقه راحة من المران يومى الأحد والاثنين عقب مواجهة فريق دبا الحصن الإماراتى ودياً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل .

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