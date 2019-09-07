"الشورت" يتسبب فى تأخير انطلاق مباراة المنتخب الاولمبى والسعودية 15 دقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخرت مباراة المنتخب الأولمبى ونظيره السعودى ربع ساعة فى المباراة الودية المقررة بينهما باستاد السويس فى اللقاء الودى المقرر بينهما استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر . جاء التأخير بسبب اعتراض أحمد الغندور حكم المباراة على خوض المنتخبين بلون شورت واحد وهو الأبيض مطالبا الفريق الضيف طبقا للائحة بتغيير الشورت قبل إقامة المباراة، إلا ان مسئولى السعودية أكدوا انهم اتفقوا على هذا الشورت وهو ما دفع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب إلى حل الأزمة والذهاب لحكم المباراة والإتفاق معه على أن يكون شورت المنتخب الاولمبى باللون الأسود على أن يستمر المنتخب السعودى بنفس طاقمه . Advertisements

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