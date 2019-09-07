شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تقرر إقامة مباريات الدورى بعيدا عن القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة إقامة مباريات القسم الثانى بعيدا عن مباريات الدورى فى الموسم المقبل بحيث تقام مباريات الدورى أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، على أن تقام مباريات القسم الثانى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء .
كان مسئولى اللجنة الخماسية قد أقاموا مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بمقر الإتحاد بالجبلاية للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ12 فريقا .
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