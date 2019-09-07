البلتاجى مراقبًا للحكام فى نهائى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين الكابتن رضا البلتاجى مراقبا للحكام في مباراة نهائي كأس مصر التى تقام غدًا بستاد برج العرب بين فريقي الزمالك وبيراميدز. واستقرت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، على طاقم حكام رومانى بقيادة رادو ماريان بيترسكو لإدارة نهائى كأس مصر. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز الرومانى يضم كلا من: ــ رادو ماريان بيترسكو حكما للساحة Advertisements ــ إدريان رادو حكم مساعد أول - ميرساأوربوليت حكم مساعد ثاني ــ مارشال بيرسان حكما رابعا

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