شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فاروق جعفر يكشف سر معركة المهارة والسرعة قبل نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق جعفر نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق أن نهائى كأس مصر غدا هو معركة كروية بين المهارة والسرعة.

وقال جعفر، فى تصريح خاص لـ"سوبر كورة": إن الزمالك يملك المهارات التى ترجح كفته للفوز باللقب، لكن بيراميدز فى الوقت نفسه يتميز بالسرعات التى تجعله خصما ومنافسا صعبا على البطولة.

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ويستضيف ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء غدًا (الاحد)، على لقب كأس مصر وسط حضور 20 ألف مشجع.

وكانت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور أعلنت عن اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي مسابقة كأس مصر.

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