شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة يستكمل البرنامج التأهيلى فى الأهلى وتدريبات بدنية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمل رامى ربيعة، مدافع الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش مران الفريق الجماعى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وأدى رامى ربيعة جلسة تأهيلية فى الجيم، فى إطار البرنامج المخصص له لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وأجرى ربيعة أشعة سونار أثبتت تحسن حالته واقترابه من العودة بشكل تدريجى للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وخضع لاعبو الأهلى لعدد من الوحدات البدنية المختلفة فى بداية مران الفريق الجماعى الذى أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الحالى، واستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الجمعة فى إطار البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفنى استعدادا للمرحلة المقبلة.