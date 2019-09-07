شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صادق خارج ودية منتخب مصر الأوليمبي و السعودية بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد خروج محمد صادق لاعب الإسماعيلي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب خلال ودية الفراعنة أمام السعودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد السويس ، بسبب الإصابة وعدم جاهزيته للقاء.

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض ودتين يومي 7 و 10 سبتمبر أمام السعودية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، وفى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.