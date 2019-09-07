شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي في ودية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة السعودية الودية المقرر إقامتها، مساء اليوم، على ملعب استاد السويس، ضمن الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

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خط الدفاع: أسامة جلال، محمود الجزار، محمود مرعي، أحمد فتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، عمار حمدي، رمضان صبحي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.