شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي في ودية السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة السعودية الودية المقرر إقامتها، مساء اليوم، على ملعب استاد السويس، ضمن الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عمر رضوان.
خط الدفاع: أسامة جلال، محمود الجزار، محمود مرعي، أحمد فتوح.
خط الوسط: أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، عمار حمدي، رمضان صبحي.
الهجوم: أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.
وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي في ودية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.