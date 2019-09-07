شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدرب واتفورد الإنجليزي بسبب سوء النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى واتفورد الإنجليزى، اليوم السبت، إقالة الإسبانى خافى جارسيا من تدريب الفريق لسوء النتائج الذي حققها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وخاض واتفورد 4 مباريات في الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» لم يحقق خلالها سوى نقطة وحيدة، بالتعادل أمام نيوكاسل في الجولة الرابعة، فيما خسر 3 مباريات أمام كل من برايتون، وإيفرتون، ووست هام يونايتد.

ويحتل واتفورد المركز الأخير في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد نقطة وحيدة، علما بأنه قد احتل المركز الحادى عشر الموسم الماضى برصيد 50 نقطة.