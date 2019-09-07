شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بشكتاش يكشف عن سبب تفضيله «النني» عن الجابوني ليمينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد مدرب فريق بشتكاش التركي عبدالله أفسي، بالدولي المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال، والمعار حديثًا إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف أفسي لماذا فضل فريقه التعاقد مع النني على حساب الجابوني ماريو ليمينا لاعب وسط فريق ساوثهامبتون الذي انضم لجالطة سراي على سبيل الإعارة.

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وقال أفسي، في تصريحات لوسائل الإعلام قبل مباراة عمراني سبور الودية: «نحن نعمل بجد أثناء مراقبة اللاعبين، لدينا فريق جيد يراقب اللاعبين، ولديهم بيانات عن كل لاعب؛ ودرسنا النني جيدًا قبل التعاقد معه».

وأضاف: «في وسط الملعب لدينا أتيبا وهو يبلغ من العمر 37 عامًا، لكنه لا يزال ذا قيمة كبيرة، إنه يُعاني من إصابة وأنا أدفع بأوجوزخان في هذا المركز بدلًا منه».

وأكمل تصريحاته مُتحدثًا عن تفضيله التعاقد مع النني عن ليمينا الذي انضم لجالطة سراي قائلًا: «ماريو يلعب بين مركز 6 و8 في الملعب، نحن ليس لدينا لاعب بهذه الميزة، ولكن لدينا محمد النني!».