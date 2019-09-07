إقالة مدرب واتفورد الإنجليزي بسبب سوء النتائج

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السبت 7 سبتمبر 2019
أعلن نادى واتفورد الإنجليزى اليوم السبت، إقالة الإسبانى خافى جارسيا من تدريب الفريق لسوء النتائج الذى حققها في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.
وخاض واتفورد 4 مباريات فى الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" لم يحقق خلالهم سوى نقطة وحيدة، بالتعادل أمام نيوكاسل فى الجولة الرابعة، فيما خسر 3 مباريات أمام كل من برايتون، وإيفرتون، ووست هام يونايتد.
ويحتل واتفورد المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد نقطة وحيدة، علما بأنه قد احتل المركز الحادى عشر الموسم الماضى برصيد 50 نقطة.
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