اعتزال حاصد الألقاب والبطولات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم نهائيا، وفقا لما ذكره اللاعب عبر حسابه على تطبيق انستقرام.

وكتب اللاعب «النهاية، إلى تحد جديد».

وكان إيتو واحدا من أفضل اللاعبين في قارة أفريقيا عبر التاريخ، حيث فاز بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء 4 مرات، وبلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة في 2006 و2006 ومرة مع إنتر ميلان في 2010.

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كما حقق عديدا من النجاحات مع المنتخب الكاميروني، حيث فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني 2000، وفاز مرتين بلقب بطولة أمم أفريقيا، وشارك في 4 بطولات لكأس العالم.

وبشكل عام سجل إيتو 56 هدفا في 118 مباراة دولية.

وكانت أفضل فترة في مسيرته عندما كان لاعبا في برشلونة من 2004 إلى 2009، وقبلها في ريال مايوركا من 2000 إلى 2004.

ولعب إيتو لأندية إنتر ميلان وتشيلسي وإيفرتون وسامبدوريا وجنوة، وسجل 359 هدفا في 718 مباراة رسمية مع الأندية التي لعب لها.