أستراليا تقترب من ربع نهائي مونديال السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بكين

واصل منتخب أستراليا لكرة السلة انطلاقته الرائعة في بطولة العالم المقامة حاليا بالصين بفوزه الثمين 82 - 76 على منتخب الدومينيكان أمس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة في الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة.

كما شهدت المجموعة الثالثة بالدور نفسه أمس، فوز المنتخب التشيكي على نظيره البرازيلي 93 - 71.

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وقطع المنتخب الأسترالي خطوة هائلة على طريق التأهل لدور الثمانية بالبطولة حيث انفرد بصدارة المجموعة الرابعة رافعا رصيده إلى 8 نقاط مقابل 6 نقاط لمنتخب الدومينيكان في المركز الثالث.

وكان أفضل المسجلين في صفوف المنتخب الأسترالي خلال المباراة اللاعب باتي مايلز نجم سان أنطونيو سبيرز الأمريكي برصيد 19 نقطة.

وفي المجموعة الثالثة تغلب المنتخب التشيكي على نظيره البرازيلي 93 - 71 ليحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق النقاط المسجلة فقط أمام نظيره البرازيلي.