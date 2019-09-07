أطماع الفنلنديين تصعب مهمة الإيطاليين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

يسعى المنتخب الإيطالي لكرة القدم للفوز على المنتخب الفنلندي عندما يلتقيان اليوم حتى يضمن التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بشكل نظري، وذلك بعد أن حقق المنتخب الإيطالي فوزه الخامس في التصفيات على حساب أرمينيا.

وفاز المنتخب الإيطالي 3 - 1 على منتخب أرمينيا، الذي لعب بعشرة لاعبين، الخميس الماضي، ليحافظ على صدارة المجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة، ولكن هذا الفوز أظهر أن الفريق بحاجة للتطور خاصة أن الدوري المحلي بدأ لتوه.

ويرجح أن يجد المنتخب الإيطالي صعوبة أكبر في مواجهة اليوم، حيث اقترب الدوري الفنلندي من نهايته، كما أن الفنلنديين، الذين لم يتأهلوا من قبل لنهائيات اليورو، يضعون نصب أعينهم معادلة نقاط المنتخب الإيطالي.

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وتغلب المنتخب الفنلندي على ضيفه اليوناني 1- 0 الخميس الماضي ويحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة. وتغلب منتخب البوسنة والهرسك، الذي حصد 7 نقاط، على ضيفه ليشتينشتاين 5-0 ليتفوق على منتخب أرمينيا صاحب الست نقاط، فيما ظل رصيد منتخب اليونان 4 نقاط.

ويمكن للمنتخب الإيطالي أن يواجه مشاكل من جانب تيمو بوكي، الذي سجل هدف الفوز على المنتخب اليوناني من ركلة جزاء، كما أنه ظهر بأداء جيد مع فريقه نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 5 أهداف في 4 مباريات.

وسجل أندريا بيلوتي هدفين من أهداف المنتخب الإيطالي، وأهدر فرصتين، في الوقت الذي أظهر فيه أغلب لاعبو الفريق نوعية فنية جيدة، ولكن غالبا ما افتقروا إلى السرعة والقدرة على التحمل.

واستطاع بيلوتي، مهاجم تورينو، أن يسجل هدف التعادل، حيث كان المنتخب الأرميني متقدما بهدف سجله ألكسندر كاربيتيان، الذي تلقى بطاقتين صفراوين ثم البطاقة الحمراء، فيما وصفه المعلقون الإيطاليون بأنه «اختراع من الحكم».

المباراة التي أقيمت بمدينة يريفان، بأرمينيا، سيظل يذكرها لورينزو بيلجريني، لاعب وسط روما الذي شارك كبديل لفيديريكو كييزا وسجل أول أهدافه الدولية قبل أن يضيف بيلوتي الهدف الثالث.