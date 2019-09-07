المنتخب البرازيلي يفلت من كولومبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميامي

تعادل المنتخب البرازيلي لكرة القدم مع نظيره الكولومبي 2 -2 خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين فجر أمس، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

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وتقدم المنتخب البرازيلي بهدف سجله كاسيميرو في الدقيقة 19 وتعادل لويس مورييل لكولومبيا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم كولومبيا 2 -1.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب البرازيلي من معادلة النتيجة عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 58.

ويلتقي المنتخب البرازيلي مع بيرو الأربعاء المقبل في مباراة ودية، فيما يلعب المنتخب الكولومبي في اليوم نفسه مع منتخب فنزويلا.