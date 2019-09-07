اخبار الرياضه

المنتخب البرازيلي يفلت من كولومبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميامي

تعادل المنتخب البرازيلي لكرة القدم مع نظيره الكولومبي 2 -2 خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين فجر أمس، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

Advertisements

وتقدم المنتخب البرازيلي بهدف سجله كاسيميرو في الدقيقة 19 وتعادل لويس مورييل لكولومبيا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم كولومبيا 2 -1.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب البرازيلي من معادلة النتيجة عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 58.

ويلتقي المنتخب البرازيلي مع بيرو الأربعاء المقبل في مباراة ودية، فيما يلعب المنتخب الكولومبي في اليوم نفسه مع منتخب فنزويلا.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب البرازيلي يفلت من كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا