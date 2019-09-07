بعد 14 انتصارا متتاليا ..الهولنديون يذيقون الألمان مرارة الهزيمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مني المنتخب الألماني (المانشافت) بالهزيمة أمام ضيفه الهولندي (الطاحونة) 2-4 أمس الأول بعد 14 انتصارا متتاليا في التصفيات المؤهلة لبطولات كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، ليفقد فرصة تحقيق العلامة الكاملة في التصفيات الحالية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

ويحتاج المانشافت إلى حرمان منتخب أيرلندا الشمالية من العلامة الكاملة أيضا عندما يحل عليه ضيفا غدا إذا أراد نجوم المانشافت استعادة صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وكانت الهزيمة أمام الطاحونة الهولندية هي الأولى للمانشافت في التصفيات الحالية بعد 3 انتصارات متتالية ليتجمد رصيده عند 9 نقاط ويتراجع إلى المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف منتخب أيرلندا الشمالية الذي واصل انطلاقته وحقق الانتصار الرابع على التوالي.

وإذا أراد المانشافت بقيادة المدرب يواخيم لوف استعادة الصدارة في هذه المجموعة، سيكون عليه أن يضرب العلامة الكاملة لمنتخب أيرلندا الشمالية بالفوز عليه في عقر داره غدا.

وكانت هزيمة أمس الأول هي الأولى للمانشافت في التصفيات المؤهلة للبطولات الكبيرة منذ أكتوبر 2015.

وكان المنتخب الألماني حقق الفوز على نظيره الهولندي 3 - 2 ذهابا في مارس الماضي بفضل هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة، علما بأن المانشافت أنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين.

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ولكن المنتخب الهولندي ثأر لنفسه وتغلب على المانشافت 4 - 2.

واتسمت مباراة أمس الأول بالتكافؤ حيث تقدم المانشافت في الشوط الأول بهدف سجله سيرج نابري في الدقيقة التاسعة وتعادل المنتخب الهولندي في الشوط الثاني بهدف سجله فرنكي دي يونج في الدقيقة 59.

وتقدم المنتخب الهولندي بقيادة مديره الفني رونالد كومان بهدف سجله جوناثان تاه لاعب ألمانيا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66 ثم رد توني كروس بهدف التعادل للمانشافت في الدقيقة 73 من ضربة جزاء مثيرة للجدل.

وانتزع المنتخب الهولندي الفوز بهدفين أحرزهما البديل دونييل مالين وجورجينيو فاينالدوم في الدقيقتين 79 و90.

وبدا كومان مندهشا من نسبة استحواذ فريقه على الكرة في مواجهة المانشافت الذي بدا متماسكا في البداية لكنه أصبح أقل تركيزا مع اقتراب المباراة من نهايتها.

وبعد مباراة الفريق في بلفاست الاثنين المقبل، يستكمل المانشافت مسيرته في التصفيات بلقاء منتخب أستونيا بعقر داره في 13 أكتوبر المقبل ثم يستضيف المنتخب البيلاروسي بمدينة مونشنجلادباخ في 16 نوفمبر ويستضيف منتخب أيرلندا الشمالية بمدينة فرانكفورت في 19 من الشهر نفسه.

ويسعى المانشافت لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط في المباريات الأربع المتبقية له بالتصفيات كما يأمل في تعثر المنتخب الهولندي الذي يتفوق عليه الآن في مجموع نتيجتي المواجهة المباشرة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى النهائيات، ولكن المتصدر فقط هو من يمكنه أن يكون على رأس إحدى المجموعات الست في النهائيات، وذلك خلال القرعة التي ستجرى في العاصمة الرومانية بوخارست في 30 نوفمبر المقبل.