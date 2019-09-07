واجهة أشواط الهجن الرئيسية ترف وشيب وراهية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الطائف جرى بميدان محافظة الطائف للهجن صباح أمس 21 شوطا ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لسن الحقايق (بكار- قعدان)، على مسافة 2 كلم وسط أجواء حماسية. نتائج الأشواط: الشوط 1: «ترف» لحمد راشد المري الشوط 2: «الشيب» لـعلي راشد المري الشوط 3: «راهية» لـمحمد عبدالله المري الشوط 4: «خطير» لـنايف خالد الهاجري الشوط 5: «نوف» لحمد على المري الشوط 6: «الصداوي» لحمد سالم المري الشوط 7: «هملوله» لجابر ناصر المري الشوط 8: «المهيب» لـغصن سعيد المسلمي الشوط 9: «العزوم» لسعد حمد المري Advertisements الشوط 10: «رزام» لعبدالله خرصان آل مخلص الشوط 11: «النايفه» لمحمد رويضان الدوسري الشوط 12: «الزوبعي» لزيد جزل الشمري الشوط 13: «جمايل» لعلي محمد المري الشوط 14: «الجذاب» لعلي حسين المري الشوط 15: «جبارة» لسالم سعيد المري الشوط 16: «الحذر» لسويد حزام الدوسري الشوط 17: «انتباه» لسعيد مظفر العامري الشوط 18: «المتحد» لتركي حماد الرشيدي الشوط 19: «فن» لناصر محمد المري الشوط 20: «نواف» لمبارك سلطان القحطاني الشوط 21: «شواهين» لخليف رشيد الحربي



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