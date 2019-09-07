الفيحاء يستعد للهلال بتقوية العضلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أراح الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء اللاعب حمد الجهيم من خوض التدريبات خلال اليومين المقبلين نتيجة الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية التي خاضها الفيحاء أمس الأول أمام الشباب بملعب الأخير وانتهت بالتعادل 1-1، حيث سيجري مزيدا من الفحوصات الطبية على موضع إصابته التي منعته من تكملة المباراة.

وكان الفريق واصل استعداداته لملاقاة الهلال في 14 سبتمبر الحالي ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بأداء تدريبات ظهر أمس قادها مدرب اللياقة جابريل قوميز من خلال خوض اللاعبين تمارين استرجاعية وإطالة وتقوية العضلات، تبعتها تمارين استشفاء في المسبح.

يذكر أن المدير الفني للفيحاء خورخي سيماو لعب أمام الشباب بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، وذلك بهدف إشراك جميع اللاعبين.