هيرفي يضاعف صرامته مع لاعبي الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

شهد معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي أقيم في الدمام واختتم أمس مضاعفة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد فرض النظام والرقابة على اللاعبين.

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره اليمني بعد غد في استاد البحرين ضمن التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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فبعد أن منع استخدام الجوالات في بعض الأوقات، شدد رينارد على المواعيد المحددة للتدريبات والوجبات الغذائية والنوم والمحاضرات الفنية بفندق الإقامة، مهددا أي لاعب مخالف بالإبعاد من المعسكر مهما كان اسمه وأهميته.

وكان الأخضر أدى أمس مرانه الأخير في استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام بمشاركة هتان باهبري الذي كان يعاني من كدمة في مفصل القدم، وذلك قبل السفر ظهر اليوم إلى مملكة البحرين استعدادا لمنازلة المنتخب اليمني.

وسيجري الأخضر تدريبه الرئيس للمباراة عند السابعة مساء على استاد البحرين الوطني.

من جانبه، بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم في الإعداد لنقل الجماهير من المنطقة الشرقية لمؤازرة الأخضر من خلال توفير حافلات تقلهم إلى البحرين مع توفير وجبات غذائية للمشجعين أسوة بما قدم لطلبة المدارس في المواجهة التجريبية الوحيدة التي خاضها المنتخب أمام نظيره المالي الخميس الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.