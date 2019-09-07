10 دوليين يفشلون خطط النصر لمواجهة الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

وسط غياب مؤثر يصل إلى 10 لاعبين، يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الشباب الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن منح المدير الفني روي فيتوريا اللاعبين راحة يومين.

ويغيب بداعي الالتحاق بالمنتخب الأول 6 لاعبين، هم عمر هوساوي وعبدالله مادو وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن الدوسري وفراس البريكان، فيما يغيب أيضا الثنائي، عبدالإله العمري وفرج الغشيان لالتحاقهما بالمنتخب السعودي تحت 23 سنة، حيث لن يتم تفريغهم إلا الثلاثاء المقبل. كما لن يصل المحترفان النيجري أحمد موسى والمغربي نورالدين أمرابط قبل 48 ساعة فقط على مباراة الشباب، نظرا لارتباطهما مع منتخبي بلديهما خلال أيام الفيفا.

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على صعيد آخر، طالب فيتوريا إدارة النادي بعدم فتح أي ملفات تخص تجديد اللاعبين أثناء الشهر الحالي، وأبرزهم البرازيلي بيتروس ماتيوس ووليد عبدالله لصعوبة الفترة المقبلة، وكذلك لعدم توفر عدد كاف من أعمدة الفريق، إضافة إلى الإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين مثل عبدالرزاق حمدالله وعبدالرحمن العبيد اللذين تعافيا بشكل كبير، إلا أن أمر مشاركتهما في مباراه الشباب ستكون ضئيلة.

من جهة أخرى تسعى إدارة النادي إلى إيداع راتب أغسطس في حسابات اللاعبين قبل مواجهتي الشباب، والسد في 16 سبتمبر الحالي بإياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

يذكر أن إدارة صفوان السويكت تحظى حاليا بدعم شرفي يقوده فهد المشيقح الذي يعمل على عودة أسماء شرفية بارزة ابتعدت عن دعم النادي في الفترة الأخيرة، حيث كان آخر من انضم للقائمة الشرفي عبدالله العمراني.