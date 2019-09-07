شكرا لقرائتكم رامى ربيعة ينهى برنامجه التأهيلي فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى رامي ربيعة مدافع الأهلى من تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

خاض ربيعة جلسة تأهيلية في «الجيم» في إطار البرنامج المخصص له لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وأجرى ربيعة أشعة سونار أثبتت تحسن حالته واقترابه من العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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وخضع لاعبو الأهلى لعدد من الوحدات البدنية المختلفة في بداية مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري، واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الجمعة في إطار البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة.