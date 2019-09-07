شكرا لقرائتكم مسئولو بيراميدز للاعبين: اكتبوا تاريخ جديد للنادى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وأحمد الرميثي عضو مجلس الإدارة في حضور ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي باللاعبين للشد من أزرهم قبل مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك. وأكد مسئولى نادى بيراميدز على أهمية المباراة بالنسبة للاهبين وكتابة تاريج جديد للنادى وحصد اللقب للمرة الأولى فى الترايخ.أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية وشهدت القائمة استبعاد بامبو وحازم إمام.وجاءت القائمة التي اختارها ميتشو مكونة من اللاعبين:

​قائمة الزمالك أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى. خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور. خط الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بو طيب. ويغيب عن الزمالك كل أحمد سيد زيزو للإيقاف ومصطفى فتحي ومحمد حسن لعدم الجاهزية ومحمود عبد العزيز وحازم امام وكريم بامبو واسلام جابر لأسباب فنية. قائمة بيراميدز ضد الزمالك

وجاءت قائمة بيراميدز ضد الزمالك على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس موعد مباراة بيراميدز والزمالك

وتنطلق مباراة بيراميدز والزمالك في الثامنة من مساء غدا الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي مسابقة كأس مصر.

الزمالك ضد بيراميدز

الزمالك ضد بيراميدز الزمالك ضد بيراميدز

الزمالك ضد بيراميدز

الزمالك ضد بيراميدز الزمالك ضد بيراميدز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسئولو بيراميدز للاعبين: اكتبوا تاريخ جديد للنادى أمام الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.