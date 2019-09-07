شكرا لقرائتكم سعد حسني: الإسماعيلي استعان بلجنة التسوية لرفع قرار منعه من قيد صفقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح سعد حسنى فى تصريحات خاصة أن اتحاد الكرة سبق واصدر قرار بوقف قيد الدراويش لحين حصوله على مستحقاته المالية البالغة 480 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الإدارة لجأت للجنة التسوية لتعطيل قرار الجبلاية والسماح لهم بقيد الصفقات الجديد، دون سداد المستحقات المتأخرة.
تابع لاعب الدراويش السابق، إنه لن يتنازل عن "مليم" لنادى الإسماعيلى فى ظل وجود المجلس الحالى، قائلاً: "مستحقاتى كاملة تبلغ مليون و600 ألف جنيه، وتنازلت ووافقت على الحصول على 480 ألف فقط، ورغم ذلك لم أحصل عليهم، لذلك لن أتنازل عن مستحقاتى كاملة، وسألجأ للجنة التسوية والمنازعات للحصول على مستحقاتى كاملة".
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