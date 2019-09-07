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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر والسعودية الودية اليوم السبت 7-9-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع



يواجه منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، نظيره منتخب السعودية الأوليمبى، فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد السويس فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

مشاهدة مباراة مصر ضد السعودية اليوم بث مباشر



و أعلن شوقي غريب عن أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش .

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وتم إستبعاد العراقي وعبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة إلى جانب ثنائى الزمالك مصطفي محمد و إمام عاشور لمشاركتهم مع الزمالك فى نهائى كأس مصر.



مشاهدة مباراة مصر والسعودية اون لاين بدون تقطيع واستقر شوقى غريب المدير الفني على منح رمضان صبحي لاعب الأهلي شارة القيادة خلال وديتي السعودية وأيضاً حمل الشارة حال مشاركته مع الفريق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.