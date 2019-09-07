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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر والسعودية الودية اليوم السبت 7-9-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع
يواجه منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، نظيره منتخب السعودية الأوليمبى، فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد السويس فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
مشاهدة مباراة مصر ضد السعودية اليوم بث مباشر
و أعلن شوقي غريب عن أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش .
وتم إستبعاد العراقي وعبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة إلى جانب ثنائى الزمالك مصطفي محمد و إمام عاشور لمشاركتهم مع الزمالك فى نهائى كأس مصر.
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واستقر شوقى غريب المدير الفني على منح رمضان صبحي لاعب الأهلي شارة القيادة خلال وديتي السعودية وأيضاً حمل الشارة حال مشاركته مع الفريق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
مشاهدة مباراة مصر والسعودية الودية اليوم السبت 7-9-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع
شهدت الاجتماعات الاخيرة لشوقى غريب مع اللاعبين ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم أفضل صورة قبل بطولة الأمم و أنه سيتم إستبعاد أي لاعب مستهتر أو لا يعي أهمية المرحلة المقبلة خاصة أن الجميع ينتظر من هذا الجيل التتويج باللقب وتصحيح صورة المنتخب الاول بعد خروجه من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى اقيمت بمصر عقب الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف ، كما حذر غريب من قوة المنتخب السعودي الفائز ببطولة أسيا وأن هذا الفريق يضم عناصر جيدة.
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