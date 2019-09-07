شكرا لقرائتكم من يضع عقوبات كأس مصر .. الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الشارع الرياضى، المواجهة المرتقبة غدا الأحد على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بين الزمالك وبيراميدز في مسابقة نهائي كأس مصر، والتى تقرر لها حضور 20 ألف مشجع.

وقال حسام الزناتى مدير ادارة المسابقات بالاتحاد المصرى أنه سيضع القرارات والعقوبات الخاصة بنهائى الكاس بعد توليه المهمة، موضحاً أن الأمور الخاصة بإدارة المسابقات أصبح من اختصاصه وأن أول قرارات سيصدها تلك التى تتعلق بنهائى الكأس.

وتابع الزناتى أن الاتحاد المصرى منحه كامل الاختصاصات والصلاحيات لإصدار العقوبات المتعلقة بالمسابقات المحلية بدءا من كاس مصر، وأن كل القرارات السابقة وخاصة ما يتعلق بنهائى الكأس وتحديد موعده وملعبه والجماهير التى تحضره هى قرارات اللجنة السابقة وأن الوقت لم يسعفه لإحداث أى تغييرات عليها.

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وأعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور عن اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي مسابقة كأس مصر.

وقررت اللجنة المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي فيفا تعيين الزناتى الذى عمل مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019، مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خلفا لـ عامر حسين.

ويبلغ حسام الزناتي من العمر 26 عاماً وتخرج في جامعة ميريلاند كلية الهندسة قسم الميكانيكا وبعد عودته التحق بالعمل الرياضي، وبدء الزناتي، العمل في المجال الرياضي عام 2015، وعمل مدرباً مساعداً للمنتخب المصري لكرة القدم للمكفوفين من 2015 وحتى 2017.