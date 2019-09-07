شكرا لقرائتكم مؤتمر فايلر يعيد المياه لـ مجاريها بين بيبو والدرندلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء المؤتمر الصحفى لتقديم المدير الفني الجديد للأهلى رينيه فايلر بالعديد من الفوائد الفنية التى حرص الدكتور طه إسماعيل على سردها .. مما جعل للأوساط الحمراء تطمئن كبداية على الفريق مع فايلر.

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فى ذات السياق كانت هناك فائدة قصوى أخري للمؤتمر .. الذي شهد وجود العديد من اعفاء مجلس الأدارة ورئيس المجلس محمود الخطيب، وايضا خالد الدرندلى أمين الصندوق لمراجعة الجزء المالى والتوقيع على المعاملات اوراقا كانت أو شيكات، ليستغل خالد مرتجى الفرصة السانحه ويطلب من الدرندلى وصديقة أن يذهب معه إلى محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة الأهلى للسلام عليه وبالتالى انهاء أو إزلة الحالة الضبابية التى ضمت على علاقة بيبو والدرندلس الخاصة منذ رمضان الماضى ، يث كان المجلس والعمل اليومي هو ما يجتمعوا حوله.

أيضا علمت أن خالد مرتجي حرص على حل الأمور، خاصة أن الأهلى مقبل على موسم جديد وباقى ما لدى المجلس من أعمال.