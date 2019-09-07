شكرا لقرائتكم فاروق جعفر يحذر ميتشو وديسابر قبل نهائى الكأس ويكشف سر معركة المهارة والسرعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق أن نهائى كأس مصر غدا هو معركة كروية بين المهارة والسرعة.

وقال جعفر لـ"الخليج 365" إن الزمالك يملك المهارات التى ترجح كفته للفوز باللقب، لكن بيراميدز فى الوقت نفسه يتميز بالسرعات التى تجعله خصما ومنافسا صعبا على البطولة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستضيف ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء غدًا (الاحد)، على لقب كأس مصر وسط حضور 20 ألف مشجع. Advertisements

الزمالك وبيراميدز .. فاروق جعفر : المبارراة خارج التوقعات



وأضاف جعفر أنه من الصعب التكهن بنتيجة المباراة حيث أن الفريقين يملكان أدوات مميزة، والغلبة ستكون للمدرب الذى يستطيع توظيف الأدوات بالشكل الأمثل فى المباراة.

وحذر نجم الزمالك والمنتخب السابق المدربان سباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيارميدز، وميلوتان سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للزمالك، من المجازفة فى المباراة، قائلا :"النهائيات تكسب ولا تلعب والمهم هو النتيجة وليس الأداء فقط".

الزمالك وبيراميدز .. فاروق جعفر: صراع خط الوسط يحسم النتيجة



وعن قوة خط الوسط فى الجانبين قال جعفر الشهير بـ"ملك النص" إن المباراة لن تكون صراعا فى منتصف الملعب، حيث سيكون اللعب هجومى بشكل كبير فى ظل وجود الثلاثى المميز عبد الله السعيد وإبراهيم حسن وإسلام عيسى فى بيراميدز ووجود مثلهم بن شرقى وأوباما وأوناجم فى الزمالك وهو الخط الأقوى فى الفريقين.

الزمالك ضد بيراميدز .. فاروق جعفر: ديسابر وميتشو فى مواجهة تكافؤ الفرص



وتابع جعفر تصريحاته قائلاً إن دور المدربين ديسابر وميتشو سيكون فعالا فى مباراة الغد، خاصة فى ظل تكافؤ القوة فى الفريقين بوجود عناصر مميزة وتتمتع بخبرات كبيرة، لكن المهم هو استغلال عوامل الخبرة واللياقة وتوظيفها فى اللقاء بشكل سليم.

كانت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور أعلنت عن اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي مسابقة كأس مصر.