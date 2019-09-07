شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. وحيد يعود للتدريبات الجماعية قبل مواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمود وحيد لاعب النادى الأهلى للمشاركة فى تدريب الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق. وشارك وحيد، في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في القدم، وأبعدته عن المشاركة في المران وخاض برنامجا تأهيليا قبل أن ينتظم اليوم ويؤكد جاهزيته للمباريات المقبلة. Advertisements واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، وفقا لأجندة الجهاز الفني، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية المقرر له 11 سبتمبر الجاري، ويستعد الأهلي لمواجهة «كانو سبورت» التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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