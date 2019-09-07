شكرا لقرائتكم الأحد الحاسم في اختيار فايلر تشكيلة الأهلي الأساسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، أزمة علي المستوي الفني قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتمثل الأزمة الفنية داخل النادي الأهلي، في ضيق الوقت بين تاريخ تولي فايلر المسئولية الفنية للفريق الأحمر، وبين تاريخ أولي مبارياته الرسمية فى دوري أبطال أفريقيا، وهو الامر الذي تعذر معه وقوف المدرب السويسري علي مستوي كافة لاعبي القلعة الحمراء.

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وطلب فايلر من إدارة النادي الأهلي، إقامة مباراة ودية غدا الأحد، لكن تعذر حتي الأن الاتفاق مع أي نادي لإقامة المباراة الودية غدا، مما زاد من صعوبة استقرار المدير الفني على تشكيلة فريقه الأساسية، فى مواجهة بطل غينيا الأستوائية.

وقرر فايلر إقامة مباراة بين جميع لاعبي النادي الأهلي المقيدين في القائمة الافريقية غدا الأحد، لكي يتمكن المدرب السويسري من اختيار العناصر الأساسية التي ستواجه بطل غينيا الأستوائية في المواجهة المرتقبة.