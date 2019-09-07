صلاح محسن وريان يقودان هجوم المنتخب الأولمبي أمام السعودية...

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جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى التشكيل الذي سيخوض مباراة الفراعنة الودية ضد السعودية، والمقرر إقامتها بعد قليل على ستاد السويس. ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره السعودي في إطار التحضير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر . ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأولمبى مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : عمر رضوان Advertisements الدفاع : محمود مرعى – أسامة جلال – محمود الجزار - أحمد فتوح الوسط : أكرم توفيق- عمار حمدى – طاهر محمد طاهر – رمضان صبحى الهجوم : احمد ياسر – صلاح محسن

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