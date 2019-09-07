شكرا لقرائتكم سانوغو يفسخ عقده مع الاتحاد ويتوجه إلى "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحفية سويسرية أن الإيفواري سيكو سانوغو لاعب اتحاد جدة فسخ عقده مع النادي، ويعتزم التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوى ضد النادي السعودي.

وانتقل سانوغو إلى اتحاد جدة في يناير الماضي لمدة 3 أعوام ونصف، قادماً من صفوف يانغ بويز السويسري حامل لقب البطولة المحلية آنذاك والمشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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ونقلت صحيفة "ناو" السويسرية عن جانلوكا دي دومينيكو، وكيل أعمال اللاعب الإيفواري أن الأخير فسخ عقده مع النادي الغربي يوم الجمعة وينوي التقدم بشكوى ضد ناديه السابق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دون الكشف عن الأسباب. كما رفض وكيل الأعمال الإيطالي نشر أي تفاصيل أخرى لأن القضية سارية، بحسب الصحيفة السويسرية.

ضوئية من الموقع السويسري

ورفض حمد الصنيع الرئيس التنفيذي لاتحاد جدة التعليق حيال الخبر في اتصال مع "العربية.نت" سواء بالتأكيد أو النفي، ولم يرد أنمار الحائلي رئيس النادي على الاتصالات التي وردته للحديث عن موقف ناديه في هذه القضية.

وخلال فترة 5 أشهر قضاها اللاعب بقميص الاتحاد في الموسم الماضي، استطاع خلالها تسجيل هدف واحد في 19 مباراة مع الفريق، وصناعة هدفين، كما ساهم بإيصال النادي إلى نهائي كأس الملك في الموسم الماضي.