شكرا لقرائتكم جيسي لينغارد ينسحب من تشكيلة إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت إن جيسي لينغارد لاعب وسط مانشستر يونايتد انسحب من تشكيلة المنتخب الوطني وعاد لناديه بسبب المرض.

وغاب لينغارد (26 عاما) عن مران المنتخب الإنجليزي يوم الجمعة ولم يكن اسمه ضمن التشكيلة التي تواجه بلغاريا باستاد ويمبلي في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020 يوم السبت وأكد الاتحاد الإنجليزي لاحقا أن لينغارد سيغيب عن مباراة إنجلترا التالية ضد كوسوفو باستاد سانت ماريز يوم الثلاثاء.

وشارك لينغارد في كل مباريات يونايتد الأربع في الدوري الممتاز هذا الموسم لكنه لم يسجل أي هدف. ولم يهز لينغارد الشباك مع ناديه أو منتخب بلاده منذ يناير عندما سجل هدفا ليونايتد أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي فريق المدرب أولي غونار سولشاير، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري، مع ليستر سيتي يوم 14 سبتمبر.