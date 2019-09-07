شكرا لقرائتكم روبرتسون عن هزيمة روسيا: أكثر نتيجة محبطة في مسيرتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف أندي روبرتسون قائد اسكتلندا الهزيمة 2-1 أمام روسيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الجمعة بأنها واحدة من أكثر النتائج المحبطة في مسيرته.

وقال مدافع ليفربول إن اسكتلندا بدت خائفة بعد التقدم في النتيجة بملعبها هامبدن بارك ثم استقبلت هدفا في كل شوط وهذه أول هزيمة لاسكتلندا على أرضها في لقاء رسمي منذ الخسارة 3-2 أمام ألمانيا قبل أربع سنوات.

وتحتل اسكتلندا المركز الرابع بالمجموعة التاسعة بفارق تسع نقاط خلف بلجيكا المتصدرة قبل مواجهتهما في غلاسكو الاثنين وبفارق ست نقاط عن روسيا ونقطة واحدة عن قازاخستان.

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وأبلغ روبرتسون الصحفيين: إنها واحدة من أكثر الهزائم إحباطا في مسيرتي لأنها وضعتنا في خطر. كانت أمامنا فرصة للتساوي معهم في الرصيد وكان هذا سيفتح الصراع بالمجموعة.

وتابع الظهير الأيسر (25 عاما): ما يقلقنا أننا أصبحنا أكثر بعدا عن روسيا‭ ‬في جدول الترتيب. بدأنا جيدا وسجلنا هدفا لكن بدا أن الهدف أشعرنا بالخوف. لم أشاهد موقفا كهذا من قبل ونحتاج لتغيير لأن التقدم في النتيجة يجب أن يكون أمرا ايجابيا وليس سلبيا. أنا منزعج من كل شيء ومن أدائي ومن مستوى بقية اللاعبين، كنا نؤمن بأننا يمكننا التفوق عليهم ولكن الآن يتقدمون علينا بست نقاط.

وواصل : سيكون من الصعب التعافي وتقليص الفجوة لكن سنحاول ولسوء الحظ سنواجه بلجيكا على أرضنا ولا خيار آخر سوى تحقيق نتيجة جيدة واذا حدث هذا سنحتفظ بفرص في التأهل.

وسيكون أقصى آمال اسكتلندا في التأهل لبطولة أوروبا عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.