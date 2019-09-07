شكرا لقرائتكم لوف يخطط لتعويض هزيمة ألمانيا أمام هولندا في بلفاست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مني المنتخب الألماني بالهزيمة أمام ضيفه الهولندي 2 - 4 مساء الجمعة بعد 14 انتصارا متتاليا في التصفيات المؤهلة لبطولات كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية ليفقد فرصة تحقيق العلامة الكاملة في التصفيات الحالية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) .

والآن ، يحتاج المانشافت إلى حرمان منتخب إيرلندا الشمالية من العلامة الكاملة أيضا عندما يحل ضيفا على الفريق الاثنين إذا أراد نجوم المانشافت استعادة صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وكانت الهزيمة أمام الطاحونة الهولندية مساء الجمعة هي الأولى للمانشافت في التصفيات الحالية بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليتجمد رصيد الفريق عند تسع نقاط ويتراجع إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب أيرلندا الشمالية الذي واصل انطلاقته وحقق الانتصار الرابع على التوالي.

وإذا أراد المانشافت بقيادة المدرب يواخيم لوف استعادة الصدارة في هذه المجموعة ، سيكون عليه أن يضرب العلامة الكاملة لمنتخب أيرلندا الشمالية بالفوز عليه في عقر داره يوم الاثنين.

وكان المنتخب الألماني حقق الفوز على نظيره الهولندي 3 - 2 ذهابا في مارس الماضي بفضل هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة علما بأن المانشافت أنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين ولكن المنتخب الهولندي ثأر لنفسه وتغلب على المانشافت 4 - 2 في مباراة الإياب.

وبدا كومان مندهشا من نسبة استحواذ فريقه على الكرة في مواجهة المانشافت الذي بدا متماسكا في البداية لكنه أصبح أقل تركيزا مع اقتراب المباراة من نهايتها.

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وقال كومان : المنتخب الألماني بدا منهكا في الشوط الثاني. لم يظهر الفريق بنفس القوى الذي كان عليها في الشوط الأول... ولكنه صنع عدة فرص جيدة. الفارق هو أننا بذلنا جهدا أكبر من أجل تحقيق الفوز.

وقال لوف : لسوء الحظ. أهدرنا العديد من الكرات في الهجوم ولم نصل للمنطقة الخطرة، المنتخب الهولندي شكل ضغطا أكبر في الشوط الثاني. لم نستطع التعامل مع هذا الضغط. حارس المرمى مانويل نوير واجه ضغطا هائلا من الهجوم الهولندي.

وأضاف: الهزيمة تعني أننا يجب أن نفوز على إيرلندا الشمالية ،علما بأننا كنا سنسافر إلى بلفاست بنفس الهدف إذا فزنا على المنتخب الهولندي.

وأشار لوف إلى أن فريقه سيكون بحاجة إلى تعامل خططي مختلف في مباراة إيرلندا الشمالية، موضحا أن فريقه الشاب سيقدم ردة فعل جيدة.

وقال لوف : منتخب إيرلندا الشمالية يقدم أسلوب أداء مختلف تماما عن نظيره الهولندي، يلعب بشكل قوي وبدني ويلعب الكرات الطولية كثيرا. سيدافع هذا الفريق بعمق ولن يتيح لنا مساحات كبيرة. علينا أن نستعد لهذا.

ويسعى المانشافت لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط في المباريات الأربع المتبقية له بالتصفيات كما يأمل في تعثر المنتخب الهولندي الذي يتفوق عليه الآن في مجموع نتيجتي المواجهة المباشرة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى النهائيات ، ولكن المتصدر فقط هو من يمكنه أن يكون على رأس إحدى المجموعات الست في النهائيات وذلك خلال القرعة التي ستجرى في العاصمة الرومانية بوخارست في 30 نوفممبر المقبل.