صور .. البرازيل تهزم الكاميرون 3/0 فى بطولة العالم لناشئات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئات البرازيل للكرة الطائرة على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث أيام منافسات المجموعة الاولى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة إستاد قناة السويس بالإسماعيلية . وجاءت نتائج الأشواط كالتالى : (25 /12), (25 /14) , (25/20) . Advertisements و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا. وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

منتخب ناشئات البرازيل للكرة الطائرة (4)



منتخب ناشئات البرازيل للكرة الطائرة (1)



منتخب ناشئات البرازيل للكرة الطائرة (2)



منتخب ناشئات البرازيل للكرة الطائرة (3)

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