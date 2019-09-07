من يضع عقوبات كأس مصر.. سوبر كورة يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الشارع الرياضى المواجهة المرتقبة غدا الأحد على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بين الزمالك وبيراميدز فى مسابقة نهائى كأس مصر، والتى تقرر لها حضور 20 ألف مشجع.

وكشفت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور عن اختيار طاقم حكام رومانى لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى مسابقة كأس مصر.

وكانت اللجنة المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولى فيفا قررت تعيين الزناتى الذى عمل مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019، مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم خلفا لعامر حسين.

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