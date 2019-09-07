المنتخب الأولمبى يهاجم السعودية بأحمد ياسر وصلاح محسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، تشكيلة الفريق الذى سيخوض مباراة السعودية المقرر إقامتها بعد قليل على استاد السويس فى اللقاء الودى المقرر بينهما استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر. ويبدأ المنتخب الأولمبى مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمر رضوان. Advertisements الدفاع: أكرم توفيق – محمود مرعى – أسامة جلال – محمود الجزار - أحمد فتوح. الوسط: عمار حمدى – طاهر محمد طاهر – رمضان صبحى. الهجوم: أحمد ياسر – صلاح محسن.

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