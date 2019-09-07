المنيا يفسخ تعاقده مع صالح موسى ويطالبه برد مقدم التعاقد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو المنيا فسخ التعاقد مع صالح موسى مدافع الفريق بعد الأزمة التى نشبت بينه وبين المدير الفنى للفريق بقيادة سمير كمونة . وقد طلب مجلس إدارة المنيا من اللاعب ضرورة رد مقدم التعاقد البالغ 100 ألف جنيه والذى حصل عليه اللاعب فور توقيع العقود مع عروس الصعيد . كان صالح موسى قد شارك مع منتخب السويس فى العام الماضى ولم يوفق بعدما دخل فى صدامات عديدة مع الاجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق بالإضافة لدخوله فى مشادات عديدة مع الجماهير التى طالبت بفسخ تعاقده نهاية الموسم وهو ما وافق عليه ميدو هلال رئيس مجلس إدارة السويس .

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