طاقم الحكام الرومانى يصل القاهرة فجر الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل للقاهرة فى الثانية فجر الأحد طاقم الحكام الرومانى بقيادة رادو ماريان بيترسكو الذى تم اختياره لإدارة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر له فى الثامنة مساء غدًا الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز الرومانى يضم كلا من: ــ رادو ماريان بيترسكو حكما للساحة Advertisements ــ إدريان رادو حكم مساعد أول - ميرساأوربوليت حكم مساعد ثاني ــ مارشال بيرسان حكما رابعا وفور وصول طاقم الحكام الرومانى لمطار القاهرة سيتم اصطحابه للإسكندرية للمبيت هناك حيث تقام المباراة باستاد برج العرب .

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