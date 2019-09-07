شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد ينتظم فى مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود وحيد لاعب الأهلى في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وشارك وحيد، في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في القدم، وأبعدته عن المشاركة في المران وخاض برنامجا تأهيليا قبل أن ينتظم اليوم ويؤكد جاهزيته.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، وفقا لأجندة الجهاز الفني، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية المقرر له 11 سبتمبر الجاري، ويستعد الأهلي لمواجهة «كانو سبورت» التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.