سوبر كورة يكشف مصير شيكابالا فى نهائي كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة مصير الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، فى مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها غدا الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وعاد شيكابالا لقائمة الزمالك فى الموسم الحالي، بعد قضاء فترة إعارة غير موفقة بالدوري اليوناني ضمن صفوف نادي أبولون.

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وتأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على استاد الإسماعيلية.

فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.

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