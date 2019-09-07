شكرا لقرائتكم خبر عن علي زهران يحصد فضية كأس العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد علي زهران أبو القاسم لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز، الميدالية الفضية والمركز الثاني خلال مشاركته في بطولة كأس العالم والمقام حاليًا بالمجر. كان "زهران" قد تأهل أمس لنهائيات عقب خوض تصفيات البطولة المونديالية. Advertisements وحصد علي زهران علي المركز الثاني بعد حصوله على مجموع نقاط 14.700 بفارق قليل جدًا عن بطل أوكرانيا صاحب المركز الأول. يرافق نجم منتخب الجمباز المدرب العام زكريا محي الدين، والمهندس ياسر زايد كحكم مرافق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي زهران يحصد فضية كأس العالم للجمباز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.