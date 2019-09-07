شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. تفاصيل أزمة فايلر الفنية داخل الأهلي قبل رحلة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، أزمة علي المستوي الفني قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر عودة بعثة الأهلى من غينيا يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بعد مواجهة كانو سبورت، ومن المقرر أن يحصل الفريق الأحمر على أجازة يوم الاثنين قبل أن يستأنف تدريباته الثلاثاء استعداداً لمواجهة السوبر المصري أمام الزمالك المقترح المقرر اقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري، وتستغرق رحلة السفر لغينيا قرابة الـ12 ساعة يتخللها ساعتين ترانزيت فى أثيوبيا.