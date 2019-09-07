مران الأهلي.. ربيعة يُكمل التأهيل.. ومحمود وحيد ينتظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

وأفاد مراسل يلا كورة بأن مران الأهلي شهد انتظام محمود وحيد، لاعب الفريق في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في القدم، وأبعدته عن المشاركة في المران وخاض برنامجا تأهيليا قبل أن ينتظم اليوم ويؤكد جاهزيته.

وخضع لاعبو الأهلي لعدد من الوحدات البدنية المختلفة في بداية مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

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وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة.

واستكمل رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأدى ربيعة جلسة تأهيلية في "الجيم" في إطار البرنامج المخصص له لتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعدما كان قد أجرى أشعة سونار أثبتت تحسن حالته واقترابه من العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري.